Трагедія у Княжичах: до банди грабіжників входив ветеран органів внутрішніх справ

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник МВС Артем Шевченко.

"За версією слідства, ветеран органів внутрішніх справ, колишній співробітник ГУБОЗ МВС Ігор Касян є вагомою фігурою у групі підозрюваних "розбійників з Княжичів" та зараз перебуває під вартою строком на 2 місяці без права застави. Так звана справа "міліціонерів-перевертнів полковника Гончарова" тоді, на початку 2000-х, наробила чимало галасу: Касян входив до групи оперативників з ГУБОЗ, які охороняли ключового свідка Юрія Нестерова, завдяки якому вдалося викрити всю добре законспіровану міліцейсько-бандитську групу, яка спеціалізувалася на викраденнях та вбивствах", - написав Шевченко.

Речник МВС наголосив, що з цією історією добре знайомий генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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"Тепер слідство, яке підозрює цю групу у створенні новітнього злочинного конгломерату з нинішніх і колишніх правоохоронців та бандитів, так само доводитиме провину кожного її учасника, декотрі з яких уже співпрацюють зі слідством", - зазначив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, за даними ГПУ, 4 грудня у с. Княжичі Броварського району Київської області співробітники Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Нацполіції, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю стосовно співробітників Броварського відділу поліції охорони, які разом з двома працівниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції в м. Києві, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь.

Внаслідок стрілянини загинули 5 співробітників поліції.

6 грудня суд обрав запобіжні заходи шістьом учасникам цієї злочинної групи. П’ятьом з них – тримання під вартою, ще одному – домашній арешт. 8 грудня суд обрав запобіжні заходи ще двом підозрюваним, причетним до цієї злочинної групи. Один перебуватиме під вартою, інший - під цілодобовим домашнім арештом.