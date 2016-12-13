У Дніпрі знову обстріляли трамвай – поранений водій (фото)
13:50, 13 грудня 2016Інциденти
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Ймовірно стріляли з травматичної зброї.
Це вже 3-й випадок за останні пару місяців / Фото Facebook/Mykhailo Lysenko
У Дніпрі вчора ввечері, 12 грудня, знову обстріляли трамвай.
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Про це пише активіст Громадського контролю Іван Васючков на своїй сторінці в Facebook.
Згідно з повідомленням, обстріляли трамвай 12 маршруту. Ймовірно стріляли з травматичної зброї. Поранений водій трамвая.
«Черговий обстріл трамвая. Цього разу маршрут 12, район вулиці Тельмана. Потрапили в лобове скло, осколками поранений водій, викликали швидку. Зі слів очевидця, схоже на стрілянину з травматичної зброї. Це вже 3-й випадок за останні пару місяців», - написав активіст.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі в листопаді кілька разів обстрілювали громадський транспорт.
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