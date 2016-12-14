У Рівненській області співробітник сервісного центру МВС отримав кульові поранення, кинувшись у погоню за злодіями

12:17, 14 грудня 2016
Інциденти
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Співробітник сервісного центру МВС випадково став свідком нападу та кинувся у погоню за бандитами, які в результаті відкрили вогонь та утекли.

REUTERS

Як повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, чоловіків у масках напали на 36-річного підприємця з Нетішина, який зупинився на дорозі, щоб замінити колесо у своєму автомобілі Ford. ВАЗ зловмисників перегородив смугу руху, один з нападників відкрив вогонь по автомобілю Ford, інший - побив чоловіка і забрав сумку з грошима.

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Злочинці потрапили в поле зору працівників сервісного центру, які поверталися після виконання доручення на службовому автомобілі Volkswagen Passat. 43-річний начальник територіального сервісного центру, який був за кермом, зупинився. Нападники, побачивши поліцейську машину, спробували втекти на ВАЗі в напрямку селища Мізоч. Чиновники почали переслідувати зловмисників. Доїхавши до села Озірко, невідомі зупинились і кинули в лобове скло службового автомобіля вибухонебезпечний пристрій. Після вибуху водій Volkswagen Passat вийшов з машини і отримав дві кулі в область спини і шиї. Зловмисники кинули свій автомобіль і зникли в невідомому напрямку.

Начальника територіального сервісного центру № 5641 госпіталізували до Рівненської обласної лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді множинних ран внаслідок вибухової травми, травм голови, попереку з наявністю сторонніх тіл. Двоє чиновників, які перебували в автомобілі, не постраждали. 36-річний приватний підприємець з Нетішина отримав закриту черепно-мозкову травму, забій голови і струс головного мозку, після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

"За фактом розбою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України, - зазначив заступник начальника ГУНП в Рівненській області Олександр Панасюк. - За тривогою піднято весь особовий склад Здолбунівського та Острозького відділів, групи реагування патрульної поліції, залучено всі сили та засоби для затримання нападників. Розшукові заходи тривають".

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Теги: #МВС#кримінал