Масове отруєння одеським "Наполеоном": поліція проводить досудове розслідування (відео)

Наразі призначили низку експертиз, після яких будуть прийняті відповідні рішення, йдеться в повідомленні "Репортера".

Відомості у цій справі внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 325 КК України, що передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.



Раніше в Одесі оприлюднили перші результати лабораторних досліджень у справі про масове отруєння тортом "Наполеон".

Гігієнічні вимоги в кондитерському цеху, де виготовили неякісний торт, були порушені, а у трьох працівників знайшли сальмонелу. Наявність інфекції підтвердили і в самому торті, частина якого на аналіз дала одна з пацієнток.

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Як повідомляв УНІАН, в Одесі з 4 грудня почали надходити до лікарні люди із симптомами отруєння (всього госпіталізовано 74 людини - Ред.).

За даними Держспоживслужби України, захворювання пов'язане з вживанням торта «Наполеон», придбаного в торговельній мережі «Обжора», виробництва кондитерського цеху приватного виробничо-торгового підприємства «Екстра», що належить цій торговельній мережі. Всього було реалізовано 150 кг продукції, її залишки вилучені з мережі магазинів.