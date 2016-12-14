Масове отруєння одеським "Наполеоном": поліція проводить досудове розслідування (відео)
У справі масового отруєння в Одесі тортом "Наполеон" з мережі магазинів "Обжора" проводиться досудове розслідування.
Наразі призначили низку експертиз, після яких будуть прийняті відповідні рішення, йдеться в повідомленні "Репортера".
Відомості у цій справі внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 325 КК України, що передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.
Раніше в Одесі оприлюднили перші результати лабораторних досліджень у справі про масове отруєння тортом "Наполеон".
Гігієнічні вимоги в кондитерському цеху, де виготовили неякісний торт, були порушені, а у трьох працівників знайшли сальмонелу. Наявність інфекції підтвердили і в самому торті, частина якого на аналіз дала одна з пацієнток.
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Як повідомляв УНІАН, в Одесі з 4 грудня почали надходити до лікарні люди із симптомами отруєння (всього госпіталізовано 74 людини - Ред.).
За даними Держспоживслужби України, захворювання пов'язане з вживанням торта «Наполеон», придбаного в торговельній мережі «Обжора», виробництва кондитерського цеху приватного виробничо-торгового підприємства «Екстра», що належить цій торговельній мережі. Всього було реалізовано 150 кг продукції, її залишки вилучені з мережі магазинів.