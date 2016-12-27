У центрі Одеси невідомі побили учасника проекту "Голос країни-6" і відібрали іPhone 7

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, заява про пограбування артиста до правоохоронних органів надійшла 26 грудня.

За даними джерела в поліції, зловмисники напали на Дмитрієва у Кіровському сквері.

«Потерпілий сильно побитий. Заява від нього надійшла про пограбування», - пояснили в управлінні. За фактом відкрито кримінальне провадження. Зловмисники розшукуються.

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Сам Дмитрієв у соціальних мережах розмістив свою фотографію, на якій видно, що його обличчя в синцях і набряках. Він також написав, що зловмисники побили його в Одесі і відібрали iPhone.

«Іван Дорн (відомий виконавець – УНІАН) подарував мені IPhone 7 на день народження. Було дуже приємно втричі. Шкода iPhone, але, дякувати Богу, не інвалід», - написав потерпілий.

Довідка УНІАН. 28 лютого у першому ефірі шоу «Голос країни-6» на каналі «1+1» виступив 27-річний Костянтин Дмитрієв. Під час сліпих прослуховувань на проекті «Голос країни-6» Дмитрієв виконав пісню Адель Hello. До талановитого вокаліста повернулися троє зіркових тренерів – Іван Дорн, Тіна Кароль і Потап.