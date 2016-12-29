СБУ у Львові взялася за сепаратизм в газеті "Русский вестник"
Львівське управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження щодо газети "Русский вестник", який видає Російський культурний центр у Львівській області.
Про це повідомили у прес-службі Львівської облради.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).
Прес-секретар львівського СБУ Мирослава Клячківська в коментарі виданню Galinfo повідомила, що дії правоохоронців були ініційовані львівський облрадою.
Вже проведена невідкладна експертиза друкованої газети і виявлені злочинні дії.
Також в газеті знайшли прояви міжнаціональної нетерпимості і приниження честі та гідності.
Нагадаємо, 9 грудня у Львові суд виселив Російський культурний центр.
Раніше львівські депутати прийняли рішення виселити Російський культурний центр з комунальних приміщень облради і повернути будівлю у власність комунального закладу. Було вирішено, що новими орендарями стануть волонтерські організації та музей Революції Гідності.