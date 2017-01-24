У Дніпрі поліцейські влаштували погоню за викрадачем авто, патрульним довелось застосувати зброю (відео)

У Дніпрі патрульні із стріляниною та погонею затримали викрадача авто. Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що зловмисник вкрав авто ВАЗ. Патрульні, помітили авто через 10 хвилин, коли викрадач на великій швидкості їхав спальним районом та спробували наздогнати порушника.

У той же час на вимогу зупинитись, зловмисник не відреагував. Відтак, для того, щоб піймати викрадача, виїхали 4 екіпажі патрульних.

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Заїхавши у промзону, викрадач намагався виїхати за допомогою заднього ходу. Поліцейські почали стріляти по колесах та двигуну. Після цього викрадача вдалося врешті затримати.

"Він не реагував, не виходив, не зупинявся. Тоді ми були змушені застосовувати зброю. Він впав і сказав: ви мені нанесли тілесні ушкодження. І такий бадьорий був хлопчик. А коли він зрозумів, що все, він затриманий, то відмовився щось коментувати", - розповів керівник патрульної поліції Дніпра.

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Ралі об'єднало вісімдесят відчайдухів з усієї України. Деякі з них на таку трасу наважились вперше у житті.