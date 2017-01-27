На Львівщині поліцейські застрелили скажену лисицю, яка кидалася на перехожих

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, 26 січня близько 14.30 до правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Гетьмана Мазепи бігає лисиця, яка поводиться агресивно і кидається на перехожих, намагаючись їх вкусити.

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Прибувши на місце, де перебувала дика тварина, патрульні з огляду на агресивну поведінку тварини, яка проявляла ознаки сказу, застосували зброю для її знешкодження.

Призначено експертизу.

Наразі інформації про те, що хтось із жителів міста постраждав від укусу дикої тварини, до правоохоронців не надходило.