На Львівщині поліцейські застрелили скажену лисицю, яка кидалася на перехожих
09:59, 27 січня 2017Інциденти
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У місті Червоноград на Львівщині працівники поліції застрелили дику лисицю, яка на багатолюдній вулиці кидалася на перехожих, намагаючись їх вкусити.
Лисиця поводилася агресивно і кидалася на перехожих, намагаючись їх вкусити / blogspot.com
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, 26 січня близько 14.30 до правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Гетьмана Мазепи бігає лисиця, яка поводиться агресивно і кидається на перехожих, намагаючись їх вкусити.
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Прибувши на місце, де перебувала дика тварина, патрульні з огляду на агресивну поведінку тварини, яка проявляла ознаки сказу, застосували зброю для її знешкодження.
Наразі інформації про те, що хтось із жителів міста постраждав від укусу дикої тварини, до правоохоронців не надходило.
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