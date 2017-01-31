У Кентуккі п'яний водій в'їхав у натовп, загинули дві людини

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на дані місцевої поліції, в результаті інциденту загинули дві людини, ще сім отримали поранення.

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На місці події, як розповіли в поліції, був затриманий водій автомобіля. Було з'ясовано, що вміст алкоголю в його крові в п'ять разів перевищує норму, розповіли працівники правопорядку. З-за цього водій не впорався з керуванням.

43-річний чоловік був не в змозі розмовляти при затриманні. Коли встановили його особу, виявилося, що раніше він притягувався до відповідальності за вбивство і напад, зазначає Chicago Tribune.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня в австралійському Мельбурні чоловік на легковому автомобілі навмисно в'їхав у натовп біля універмагу. В результаті аварії загинули три людини, ще кілька отримали травми.