На Дніпропетровщині рятувальники витягли вантажівку з гречкою, яка протаранила стіну будинку (відео)
14:24, 07 лютого 2017Інциденти
411 0
На Дніпропетровщині через 5 днів після ДТП провели спецоперацію, щоб витягти вантажівку.
На Дніпропетровщині провели спецоперацію щоб витягти вантажівку / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На слизькій дорозі 30-тонну вантажівку, наповнену гречкою, занесло - і вона буквально протаранила будинок.
Читайте такожУ Києві таксі вилетіло на тротуар і протаранило стовп
Рятувальники довго боялися витягувати фуру. Була ймовірність, що завалиться дах.
І ось, нарешті, зважилися: пригнали спецтехніку, і тросом поступово забрали вантажівку з кімнат.
На Дніпропетровщині провели спецоперацію, щоб отримати вантажівка, протаранив стіну будинку
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter