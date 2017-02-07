На Дніпропетровщині рятувальники витягли вантажівку з гречкою, яка протаранила стіну будинку (відео)

14:24, 07 лютого 2017
Інциденти
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На Дніпропетровщині через 5 днів після ДТП провели спецоперацію, щоб витягти вантажівку.

На Дніпропетровщині провели спецоперацію щоб отримати вантажівка, що протаранив стіну будинку /

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На слизькій дорозі 30-тонну вантажівку, наповнену гречкою, занесло - і вона буквально протаранила будинок.

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Рятувальники довго боялися витягувати фуру. Була ймовірність, що завалиться дах.

І ось, нарешті, зважилися: пригнали спецтехніку, і тросом поступово забрали вантажівку з кімнат.

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Теги: #Дніпропетровщина#вантажівка