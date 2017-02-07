На Дніпропетровщині рятувальники витягли вантажівку з гречкою, яка протаранила стіну будинку (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На слизькій дорозі 30-тонну вантажівку, наповнену гречкою, занесло - і вона буквально протаранила будинок.

Читайте такожУ Києві таксі вилетіло на тротуар і протаранило стовп

Рятувальники довго боялися витягувати фуру. Була ймовірність, що завалиться дах.

І ось, нарешті, зважилися: пригнали спецтехніку, і тросом поступово забрали вантажівку з кімнат.