У Дніпрі в кафе чоловік підірвав себе гранатою (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, подія сталася сьогодні приблизно об 11:00.

За інформацією експертів-вибухотехніків вибухнула граната Ф-1. Ніхто з відвідувачів та працівників кафе не постраждав.

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Як розповіли свідки, 43-річний місцевий житель зайшов до кафе, замовив чарку горілки, випив її та пішов. На виході з кафе пролунав вибух.

За попередньою версією правоохоронців, чоловік привів у бойову готовність гранату з метою покінчити життя самогубством.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою - самогубство). Тривають слідчі дії.

Раніше стало відомо, що у місті Кам’янське Дніпропетровської області чоловік, який винаймав квартиру, здійснив самоспалення, протестуючи проти продажу житла новим власникам.