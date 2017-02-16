На Дніпропетровщині директор підприємства наніс державі понад 16 мільйонів гривень збитків

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою директора товариства з обмеженою відповідальністю у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах).

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Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році між державним підприємством та указаним товариством з обмеженою відповідальністю, основною діяльністю якого є тваринництво та рослинництво, укладено договори про надання послуг зі зберігання насіння сільськогосподарських рослин у загальній кількості понад 4,7 тис тонн.

Проте, директор товариства, зловживаючи службовим становищем, розтратив ввірене йому насіння, чим спричинив державі збитки на суму понад 16,6 млн. грн.

Зазначається, що посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн. гривень. Досудове розслідування триває.