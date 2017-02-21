На Вінниччині зіткнувся потяг та пасажирський автобус, є жертва (фото)

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Вінницької області, аварія сталась у Калинівці на вулиці Щорса на нерегульованому залізничному переїзді о 16:50.

Попередньо встановлено, що 50-річний водій автобуса повертався в гараж без пасажирів.

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Внаслідок ДТП водій автобуса отримав смертельні ушкодження та загинув на місці події. Пасажири потяга не постраждали.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років ув’язнення. Під час розслідування буде встановлено всі обставини та причини ДТП.