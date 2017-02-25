У Києві військовослужбовець Нацгвардії з необережності спричинив собі вогнепальне поранення

Як повідомили УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, в одній з військових частин Нацгвардії у столиці окремими військовими службовими особами не забезпечено дотримання порядку поводження зі зброєю та боєприпасами, унаслідок чого зброя, яка була видана військовослужбовцю, виявилась заряджена.

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У зв’язку з цим військовослужбовець після отримання зброї з необережності спричинив собі вогнепальне поранення.

Нацгвардійця направлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України.