У Львові чоловік влаштував стрілянину з вікна по проїжджаючих машинах і застрелився сам

14:41, 27 лютого 2017
Інциденти
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У Львові 46-річний чоловік після сварки зі своєю співмешканкою вчинив стрілянину в житловому будинку та по проїжджаючих автомобілях, після чого застрелився.

Ілюстрація / REUTERS

Як повідомила речник Нацполіції області Світлана Добровольська, сьогодні о 9.30 надійшло повідомлення про те, що з вікна другого поверху житлового будинку на вулиці Академіка Кучера у Львові місцевий житель прострелив ногу 23-річному сусіду і стріляє по проїжджаючих автомобілях та у вікна сусіднього будинку.

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Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили в одній із квартир чоловіка, який вчинив стрілянину.

Встановлено, що напередодні чоловік посварився зі своєю співмешканкою, яка проживає разом зі своїм 23-річним сином на першому поверсі у тому ж будинку. Вранці він прийшов до дверей її помешкання, маючи при собі вогнепальну зброю – пістолет іноземного виробництва. Коли жінка не відчинила йому, чоловік зробив кілька пострілів у вхідні двері, поранивши 23-річного сина співмешканки у ногу.

Після цього чоловік повернувся у свою квартиру на другому поверсі і почав стріляти по проїжджаючих автомобілях та у вікна будинку навпроти. Загалом, він зробив близько двадцяти пострілів, однак з куль потрапила у лобове скло автомобіля Skoda. Ніхто з присутніх у салоні автівки не постраждав.

«Коли на місце події прибули правоохоронці і вимагали відчинити двері у квартиру, чоловік не виконав їхні вимоги, не виходив на контакт, а пізніше накрився подушкою і здійснив смертельний постріл собі у голову. Зараз проводяться слідчі дії, з’ясовується скільки всього було здійснено пострілів, а також звідки у нього зброя. Призначено ряд експертиз, у тому числі для встановлення, чи перебував чоловік у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області Валерій Середа.

Львів‘янин, який влаштував стрілянину, був раніше двічі судимим. Всі обставини встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: #Львів#стрілянина