У центрі Харкова троє невідомих у масках пограбували відділення банку
У центрі Харкова троє невідомих зловмисників у масках пограбували відділення банку.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація про подію, яка сталася на вулиці Космічній, надійшла до Шевченківського відділу поліції міста Харкова вчора, 28 лютого, близько 3:45.
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За відомостями поліції, троє невідомих в масках проникли до приміщення банківської установи, нанесли тілесні ушкодження охоронцю та, зламавши двері до каси, винесли сейф з грошима в сумі 1,1 тис. дол. та 34 тис. грн.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, яка опитала свідків та оглянула місце події. Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення та затримання осіб, які скоїли цей злочин.