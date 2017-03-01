У центрі Харкова троє невідомих у масках пограбували відділення банку

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, інформація про подію, яка сталася на вулиці Космічній, надійшла до Шевченківського відділу поліції міста Харкова вчора, 28 лютого, близько 3:45.

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За відомостями поліції, троє невідомих в масках проникли до приміщення банківської установи, нанесли тілесні ушкодження охоронцю та, зламавши двері до каси, винесли сейф з грошима в сумі 1,1 тис. дол. та 34 тис. грн.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група, яка опитала свідків та оглянула місце події. Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці проводять необхідні заходи для встановлення та затримання осіб, які скоїли цей злочин.