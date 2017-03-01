На Львівщині мешканці кількох сіл самотужки ремонтують дорогу (відео)
19:11, 01 березня 2017Інциденти
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На Львівщині мешканці кількох сіл, а це більше трьох тисяч чоловік, відрізані від цивілізації - бо разом зі снігом там зійшла дорога.
Селяни самостійно засипають болото / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Щоб відновити сполучення, селяни самостійно засипають болото. Але ця робота марна.
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Про асфальті селяни можуть тільки мріяти, кажуть у службі автомобільних доріг. Мовляв, немає грошей на національні автодороги і траси міжнародного значення, не те що на місцеві дороги.
На Львівщині жителі кількох сіл самотужки ремонтують дорогу
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