На Львівщині мешканці кількох сіл самотужки ремонтують дорогу (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Щоб відновити сполучення, селяни самостійно засипають болото. Але ця робота марна.

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Про асфальті селяни можуть тільки мріяти, кажуть у службі автомобільних доріг. Мовляв, немає грошей на національні автодороги і траси міжнародного значення, не те що на місцеві дороги.