Вибух у шахті на Львівщині: 20 гірників піднімають на поверхню за допомогою ліфта

Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

Відзначається, що на шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких 10 загинули і 6 гірників з травмами підняті на поверхню.

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"20 гірників піднімають на поверхню за допомогою ліфта", - сказано в повідомленні.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 5 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля.

Загалом залучено 50 осіб і 7 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 20 чоловік і 6 одиниць техніки.

Як повідомлялося, у Львівській області в селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля". Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував усі заплановані на сьогоднішній день зустрічі і терміново вилетів до Львівської області.