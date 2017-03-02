На Одещині прокурору висунули підозру у скоєнні п'яної ДТП та звільнили із органів

В Одеській області співробітнику прокуратури сьогодні висунуто підозру у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком, яка сталася в Ізмаїльському районі 26 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.

За його словами, 2 березня слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в селі Кислиці прокурора Ізмаїльської місцевої прокуратури. Підозру пред'явлено за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України). За попередніми даними, підозрюваний, перебуваючи за кермом іномарки, скоїв наїзд на місцеву жительку.

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«Встановлено, що в результаті ДТП 26 лютого в Ізмаїльському районі від отриманих тілесних ушкоджень у лікарні померла 50-річна жінка. Також у ході слідства встановлено, що чоловік був у нетверезому стані», - зазначив Жученко.

На підставі медичного огляду водія органами поліції складено адміністративний протокол за ст. 130 КУПАП (Керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння). Прокурор області наголосив, що відразу після скоєння ДТП слідча група виїхала на місце події і провела відповідні невідкладні заходи. На даний час триває судово-медична експертиза.

Жученко висловив співчуття родині загиблої жінки. Його наказом від 2 березня співробітника прокуратури, підозрюваного у скоєнні ДТП, звільнено з органів прокуратури за «вчинення ганебного вчинку».

Прокуратура має намір звернутися до суду для обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Як повідомляв УНІАН, увечері 26 лютого в селі Кислиці Ізмаїльського району Одеської області в ДТП загинула жінка-пішохід.

За даними джерела УНІАН, смерть місцевої жительки настала в результаті наїзду автомобіля Audi Q-7, в якому знаходилися співробітник місцевої прокуратури і працівник СБУ. Чоловіки є родичами.

1 березня у прес-службі Управління СБУ в Одеській області заявили, що співробітник спецслужби фігурує в справі як свідок.