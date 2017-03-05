У Харківській області знайшли мертве немовля зі слідами патологоанатомічного розтину

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Харківської області, інформація про подію надійшла до чергової частини Лозівського відділу поліції вчора, 4 березня, о 14.50 від завідувача центрального цвинтаря.

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На місце виїхала слідчо-оперативна група. Під час перевірки та огляду місця події біля покинутої могили правоохоронці виявили коробку з-під взуття, вкопану в землю, а поруч – тіло немовляти. Дівчинка віком до одного місяця була одягнута та закутана в пелюшки. На тілі дитини видно сліди від патологоанатомічного розтину, який проводиться після констатації смерті.

Поліцейські вживають заходів зі встановлення особи дитини і розшуку її батьків. Проводяться необхідні судово-медичні експертизи з метою з’ясування причин смерті.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.