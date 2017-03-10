У Харкові біля житлового будинку знайшли гранату (фото)
12:40, 10 березня 2017Інциденти
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Боєприпас знайшов харків'янин на вулиці Дорошенківській. Про небезпечну знахідку він повідомив в поліцію.
Перевірка боєприпасу триває / поліція Харківщини, 057.ua
Про це повідомляє 057.ua.
Боєприпас чоловік знайшов 9 березня вдень, правоохоронці оточили місце події. На місці працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки.
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"Вони провели необхідні заходи щодо безпечного знешкодження предмета, зовні схожого на гранату Ф-1. Боєприпас вилучено та направлено на дослідження", - повідомили в прес-службі Нацполіціі в Харківській області.
Обставини події встановлюються. Повідомлення зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень.
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