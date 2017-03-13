На Окружній дорозі у Києві згоріла маршрутка (фото, відео)
07:54, 13 березня 2017Інциденти
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Причини займання поки невідомі.
Маршрутка вигоріла вщент / facebook.com/dtp.kiev.ua
У Києві в ніч на 13 березня на Окружній дорозі вигоріло маршрутне таксі, передає dtp.kiev.ua.
dtp.kiev.ua
Зазначається, що причини пожежі наразі невідомі.
dtp.kiev.ua
На місце одразу приїхали пожежники. Постраждалих внаслідок пожежі немає.
На Кільцевій дорозі згоріла маршрутка
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