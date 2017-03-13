На Окружній дорозі у Києві згоріла маршрутка (фото, відео)

07:54, 13 березня 2017
Інциденти
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Причини займання поки невідомі.

Маршрутка вигоріла вщент / facebook.com/dtp.kiev.ua

У Києві в ніч на 13 березня на Окружній дорозі вигоріло маршрутне таксі, передає dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua

Зазначається, що причини пожежі наразі невідомі.

dtp.kiev.ua

На місце одразу приїхали пожежники. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

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Теги: #Київ#пожежа#маршрутка#Окружна дорога