На Окружній дорозі у Києві згоріла маршрутка (фото, відео)

Причини займання поки невідомі.

У Києві в ніч на 13 березня на Окружній дорозі вигоріло маршрутне таксі, передає dtp.kiev.ua. Зазначається, що причини пожежі наразі невідомі. На місце одразу приїхали пожежники. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

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