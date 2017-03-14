Конфлікт з поліцією на блокпосту в Слов'янську: у соцмережах пишуть, що постраждав нардеп Парасюк (відео)
Прихильники блокади "ЛНР" та "ДНР" заявляють про побиття колони активістів на блокпосту Слов'янська.
Учасники конфлікту стверджують, що їх побили та розпорошили газ. Також повідомляється, що у його ході постраждав народний депутат Володимир Парасюк.
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"Труїли газом з балончиків всіх, включаючи й народного депутата. В результаті троє, в тому числі Парасюк, госпіталізовані (опік легенів газом)", - йдеться у повідомленні прихильниці блокади "ДНР" і "ЛНР" Лаури Литвиненко.
Згодом вона уточнила, що Парасюк відмовився від госпіталізації й наразі рухається на редут "Запоріжжя", в Бахмут.
Раніше у поліції заявили, що близько 19:00 через блокпост на в’їзді у м. Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, що відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.