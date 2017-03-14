Конфлікт з поліцією на блокпосту в Слов'янську: у соцмережах пишуть, що постраждав нардеп Парасюк (відео)

Учасники конфлікту стверджують, що їх побили та розпорошили газ. Також повідомляється, що у його ході постраждав народний депутат Володимир Парасюк.

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"Труїли газом з балончиків всіх, включаючи й народного депутата. В результаті троє, в тому числі Парасюк, госпіталізовані (опік легенів газом)", - йдеться у повідомленні прихильниці блокади "ДНР" і "ЛНР" Лаури Литвиненко.

Згодом вона уточнила, що Парасюк відмовився від госпіталізації й наразі рухається на редут "Запоріжжя", в Бахмут.

Раніше у поліції заявили, що близько 19:00 через блокпост на в’їзді у м. Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, що відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.