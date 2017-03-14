Конфлікт з поліцією на блокпосту в Слов'янську: у соцмережах пишуть, що постраждав нардеп Парасюк (відео)

21:49, 14 березня 2017
Інциденти
1822 0

Прихильники блокади "ЛНР" та "ДНР" заявляють про побиття колони активістів на блокпосту Слов'янська. 

facebook.com

Учасники конфлікту стверджують, що їх побили та розпорошили газ. Також повідомляється, що у його ході постраждав народний депутат Володимир Парасюк. 

Читайте такожУчасники блокади закликали "формувати великі конвої", збори оголосили у Харкові

"Труїли газом з балончиків всіх, включаючи й народного депутата. В результаті троє, в тому числі Парасюк, госпіталізовані (опік легенів газом)", - йдеться у повідомленні прихильниці блокади "ДНР" і "ЛНР" Лаури Литвиненко.

Згодом вона уточнила, що Парасюк відмовився від госпіталізації й наразі рухається на редут "Запоріжжя", в Бахмут.

 

Раніше у поліції заявили, що близько 19:00 через блокпост на в’їзді у м. Слов’янськ рухалася колона з 13 автомобілів, в яких перебували понад 35 осіб, що відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Товарна блокада окупованого Донбасу
Теги: #Парасюк#блокада