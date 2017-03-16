У Харкові трамвай "задріфтував" і перекрив дорогу (фото)

У Харкові трамвай №23 зійшов з рейок і заблокував рух проспектом Тракторобудівників у бік вулиці Льва Толстого. Про це з посиланням на очевидців повідомляє місцевий портал 057.ua.

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Трамвай № 23 злетів з колії на повороті з проспекту Героїв Праці на Тракторобудівників. У вагона вивернуло колісну пару і він нахилився, розповіли очевидці. Через аварії на маршруті зупинилися трамваї.

На місце прибула ремонтна бригада одного з міських депо. У ДТП ніхто не постраждав.