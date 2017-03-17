У Сумах власник незаконного арсеналу зброї намагався підірвати будинок колишньої дружини

У Сумах правоохоронці вилучили арсенал зброї у чоловіка, який намагався підірвати будинок своєї колишньої дружини. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, у ніч на четвер, 16 березня, до чергової частини Сумського відділу поліції надійшов виклик від 58-річної сумчанки.

«Жінка розповіла правоохоронцям, що її колишній 50-річний чоловік, який проживає в її будинку, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, кинув два балона для заправки запальничок до духової шафи газової плити, де вони вибухнули. На місце виклику негайно прибула слідчо-оперативна група поліцейського відділу», - йдеться у повідомленні.

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Оглянувши приміщення, правоохоронці встановили, що вибух не завдав видимих суттєвих ушкоджень газовому обладнанню.

«Поліцейські також виявили в кімнаті чоловіка цілий військовий арсенал: шість гранат Ф-1, три запали до них, три пістолета, чотири пістолетні та один автоматний магазини, патрони різного калібру та різного бойового призначення, дві банки з речовиною, схожою на порох, загальною вагою 700 грамів, кілька сигнальних ракет та кілька коробок з гільзами. А в гаражі - саморобний пристрій для стрільби, півтори сотні малокаліберних набоїв, багато металевих частин вогнепальної зброї, багнети, пакет з мисливськими гільзами та саморобні патрони. У своє виправдання чоловік пояснив, що довгий час збирав зброю для колекції», - зазначив начальник сумського відділу поліції Павло Карабута.

Вся зброя та боєприпаси вилучені та направлені на експертизу. Порушник затриманий.

За виявленими фактами слідчі відкрили два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 129 та ч. 1 ст. 263 КК України. За сукупністю вчинених правопорушень чоловіку загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.