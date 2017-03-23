На територію України вторгся черговий путінський "гумконвой"

Росія відправила на окуповані території Донбасу 63-й так званий «гуманітарний конвой».

Як повідомляється на сайті МНС Росії, автомобільна колона перетнула українсько-російський кордон, «маршрут до пунктів пропуску пройдений без затримок».

«По дорозі колона МНС Росії розділилася на дві частини. Одна з них прибула на пункт пропуску «Донецьк», друга – на «Матвєєв-Курган». Там вантажі в присутності російських і українських представників митних та прикордонних служб відповідно до міжнародного законодавства з доставки гуманітарних вантажів проходять необхідні митні процедури», - йдеться в повідомленні.

У відомстві запевнили, що автомобілі «заїжджали на контрольно-пропускний пункт з відкритим заднім пологом кузова», «перевірено не лише техніку, а й супровідні документи на гуманітарний вантаж».

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Зазначається, що 40 автомобілів продовжили рух до пунктів розвантаження Донецької та Луганської областей. Як стверджують у МНС, в складі вантажу, загальна маса якого більш як 500 тонн, дитячі продуктові набори.

Як повідомляв УНІАН, РФ з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані «гуманітарні конвої». Митну і прикордонну служби України не допускають до огляду цих вантажівок. Українська сторона заявляла про отримання доказів того, що в цих вантажівках серед ящиків з продуктами харчування була зброя, боєприпаси та протитанкові гранати.

У МЗС України не раз вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».