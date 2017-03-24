В Одесі обвалилась частина житлового будинку
22:02, 24 березня 2017Інциденти
308
Обвалення сталось у Суворовському районі міста.
Обвалення сталось на вул. Отамана Чепіги / фото УНИАН
У Суворовському районі Одеси сьогодні пізно ввечері сталося часткове обвалення конструкцій триповерхового житлового будинку.
Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, надійшла інформація про обвалення будинку по вулиці Отамана Чепіги, 6.
Читайте такожОбвал в школі Львова: на ремонт потрібно близько 3 мільйонів гривень
Наразі на місці працюють співробітники Головного управління ДСНС в Одеській області. Йде аварійно-рятувальна операція.
Про наявність постраждалих і жертв поки що не повідомляється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter