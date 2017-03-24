В Одесі обвалилась частина житлового будинку

У Суворовському районі Одеси сьогодні пізно ввечері сталося часткове обвалення конструкцій триповерхового житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, надійшла інформація про обвалення будинку по вулиці Отамана Чепіги, 6.

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Наразі на місці працюють співробітники Головного управління ДСНС в Одеській області. Йде аварійно-рятувальна операція.

Про наявність постраждалих і жертв поки що не повідомляється.