В Одесі обвалилась частина житлового будинку

22:02, 24 березня 2017
Інциденти
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Обвалення сталось у Суворовському районі міста.

Обвалення сталось на вул. Отамана Чепіги / фото УНИАН

У Суворовському районі Одеси сьогодні пізно ввечері сталося часткове обвалення конструкцій триповерхового житлового будинку.

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Одеси, надійшла інформація про обвалення будинку по вулиці Отамана Чепіги, 6.

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Наразі на місці працюють співробітники Головного управління ДСНС в Одеській області. Йде аварійно-рятувальна операція.

Про наявність постраждалих і жертв поки що не повідомляється.

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Теги: #Одеса#будинок