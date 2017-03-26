На території арсеналу в Балаклії продовжуються поодинокі вибухи різної потужності – ДСНС

Станом на ранок 26 березня у Балаклії Харківської області на території арсеналу продовжуються поодинокі вибухи різної потужності.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Упродовж 25 березня пожеж на території Балаклії та прилеглих населених пунктів не зафіксовано.

За даними ДСНС, для ліквідації окремих осередків тління на технічній території арсеналу від Міноборони залучено 3 пожежні танки та інженерна машина розгородження (ІМР). Для підвезення води та заправки пожежних танків від ДСНС України залучено 3 пожежні автоцистерни.

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На цей час газопостачання у місті Балаклія не відновлено. По станції Балаклія 25 березня відновлено рух залізничного транспорту. Закрито повітряний простір на відстані 40 км від місця події.

Піротехнічні підрозділи ДСНС здійснюють очищення території міста Балаклія та Балаклійського району від вибухонебезпечних предметів та залишків боєприпасів. Повністю очищено 5 із 9 секторів секторів міста (2 сектори протягом 25 березня).

Всього з початку робіт вилучено 820 вибухонебезпечних предметів. До виконання робіт з розмінування від ДСНС залучено 75 піротехніків та 27 одиниць спеціальної техніки (15 піротехнічних розрахунків).

Місцеві органи влади організували комісійне обстеження пошкоджених будівель міста та району з визначення обсягів руйнувань. Всього створено 20 груп для комісійного обстеження у складі представників проектних організацій, працівників райдержадміністрації та депутатів міської ради.

Волонтерські організації та Червоний Хреста надали гуманітарну допомогу - близько 60 тонн продуктів харчування; медикаментів на суму понад 470 тис. грн; ковдри та матраци – 800 комплектів.

В зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил загальною чисельністю понад 2 тис. 663 особи та 236 одиниць техніки. На залізничній станції Шебелинка чергують два пожежних потяги Укрзалізниці.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще близько 5 жителів отримали поранення.