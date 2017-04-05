Суд переніс розгляд справи екс-патрульного, який застрелив юнака під час погоні за BMW у Києві

Голосіївський райсуд Києва на 11 квітня переніс розгляд кримінального провадження проти колишнього патрульного поліцейського Сергія Олійника, обвинуваченого у вбивстві юнака під час переслідування автомобіля BMW в лютому 2016 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, розгляд справи перенесено у зв'язку з тим, що один із суддів зі складу колегії від вчорашнього дня перебуває у кімнаті для нарад.

Судовий розпорядник оголосив, що засідання 11 квітня розпочнеться о 12.30.

Як повідомив журналістів сам Олійник, 28 лютого він поновився на службі в поліції, проте працює в адміністративному відділі.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого 2016 року у Києві під час переслідування автомобіля BMW Олійник вистрілив із табельної зброї, внаслідок чого 17-річний пасажир автомобіля отримав смертельне вогнепальне поранення.

22 грудня 2016 року столична прокуратура направила обвинувальний акт стосовно Олійника до Голосіївського райсуду Києва за обвинуваченням в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ), замаху на вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 ККУ) та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 ККУ).