У Києві водії маршруток блокують обладміністрацію, сталася сутичка з поліцією (фото)

Вранці десятки маршрутних таксі заблокували територію біля будівлі Київської облдержадміністрації на площі Лесі Українки. Водії вимагають від влади не знижувати плату за проїзд.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, кілька десятків маршруток знаходяться перед парканом біля Київської ОДА.

Протестувальники принесли покришки і розклали на сходах біля входу в будівлю обладміністрації. За їх словами акція буде безстроковою.

Протестувальники намагалися встановити намет під адміністративною будівлею, а правоохоронці перешкоджали її установці, в результаті чого почалася сутичка.