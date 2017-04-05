У Києві водії маршруток блокують обладміністрацію, сталася сутичка з поліцією (фото)
11:54, 05 квітня 2017Інциденти
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Протестувальники принесли покришки до будівлі облдержадміністрації.
Кілька десятків маршруток знаходяться перед парканом біля обладміністрації / Фото: А. Брюханов/facebook.com/KyivOperativ
Вранці десятки маршрутних таксі заблокували територію біля будівлі Київської облдержадміністрації на площі Лесі Українки. Водії вимагають від влади не знижувати плату за проїзд.
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Як повідомляє кореспондент УНІАН, кілька десятків маршруток знаходяться перед парканом біля Київської ОДА.
Протестувальники принесли покришки і розклали на сходах біля входу в будівлю обладміністрації. За їх словами акція буде безстроковою.
Протестувальники намагалися встановити намет під адміністративною будівлею, а правоохоронці перешкоджали її установці, в результаті чого почалася сутичка.
Фото: А. Брюханов/facebook.com/KyivOperativ
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