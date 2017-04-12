У Львові банда розікрала майна автобусного заводу на 10 мільйонів

У Львові поліція затримала злочинну групу, яка розікрала майно автобусного заводу на 10 млн грн. Про це УНІАН повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, львівські правоохоронці з'ясували, що на території регіону діє група осіб, яка займається реалізацією викраденого обладнання. Реальним власником даного товару є автобусний завод. На даний час це підприємство перебуває у стадії банкрутства, а його майно перебуває у заставі банківських установ.

В організації розкрадання майна автобусного заводу обґрунтовано підозрюються жителі Одеси. Один безпосередньо відповідав за організацію, інші - за охорону території, демонтаж та вивезення обладнання.

Викрадене устаткування вивозилось на склади та в подальшому реалізовувалося як промислове обладнання підприємствам усіх регіонів держави.

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Сьогодні, 12 квітня, співробітники Управління захисту економіки Нацполіції у Львівській області завадили вивезенню чергової партії викраденого майна заводу.

Правоохоронці затримали 7 осіб, серед них і організатора злочинної схеми.

Окрім того, на трасі поблизу села Великосілки поліцейські зупинили автобус, який був виготовлений на цьому заводі спеціально до "Євро-2012". «Зловмисники перебили номера кузова автобуса і за "липовими" документами збиралися везти його до Києва. Вартість "Євробуса" більше 4-х млн грн», - йдеться в повідомленні.

На даний час встановлюються суб'єкти господарської діяльності, яким реалізовувалось викрадене майно, додали в поліції.

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