У Васильківському гарнізоні через вогнепальне поранення загинув військовий

У військовій частині Васильківського гарнізону внаслідок вогнепального поранення загинув військовослужбовець. Про це повідомляє повітряне командування "Центр" у Facebook.

"17 квітня близько 17.00 у військовій частині Васильківського гарнізону під час виконання службових обов'язків внаслідок вогнепального поранення загинув військовослужбовець", - йдеться у повідомленні.

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За наказом командира повітряного командування "Центр" Повітряних сил Збройних сил України проводиться службове розслідування.

На місці події працює комісія у складі представників Національної поліції, військової прокуратури, Військової служби правопорядку та офіцерів управління повітряного командування "Центр".

Раніше у зоні АТО військовий застрелив співслужбовця.