Одещину вкриває снігом посеред весни: в заметі застрягла "швидка" із вагітною жінкою

Через сильний снігопад на шляхах Одеської області утворилися снігові замети. Вранці 21 квітня в Тарутинському районі застрягла швидка із вагітною жінкою. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

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"О 09:43 до служби порятунку «101» від диспетчера швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що на 6 км до с. Підгірне Тарутинського району внаслідок погодних умов (снігові замети) зупинила рух карета швидкої допомоги, у якій знаходиться вагітна жінка . О 08:57 до місця виклику прибули рятувальники ДПРЧ-35", - сказано у повідомленні.

Згодом карету швидкої допомоги вдалось витягти на проїжджу частину дороги, рятувальники доставили вагітну жінку до Тарутинської районної лікарні.

У ДСНС розповіли, що протягом минулої доби зі снігового полону довелось визволяти майже сто машин.

Всього було вилучено 97 одиниць автотранспорту, з них 2 карети швидкої медичної допомоги. Врятовано 321 особу, з яких - 55 дітей.

Представник главку додав, що снігові замети досягають висоти 30 см.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 21 квітня залишаються знеструмленими через негоду 318 населених пунктів у шести областях.