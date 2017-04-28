У Харкові невідомі пограбували ювелірний магазин. Про це повідомляє 057.ua з посиланням на поліцію області.

Про НП повідомила 54-річна жінка-приватний підприємець. На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські вилучили відбитки та інші речові докази.

Читайте такожУ Києві на Печерську пограбували магазин електроніки

Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження зловмисників, зазначили в поліції.

Раніше у Львові зі стріляниною пограбували ювелірний магазин.