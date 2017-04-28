У Харкові невідомі пограбували ювелірний магазин
12:28, 28 квітня 2017Інциденти
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Злочинці вкрали 20 золотих ланцюжків.
Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження зловмисників / УНІАН
У Харкові невідомі пограбували ювелірний магазин. Про це повідомляє 057.ua з посиланням на поліцію області.
Про НП повідомила 54-річна жінка-приватний підприємець. На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські вилучили відбитки та інші речові докази.
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Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження зловмисників, зазначили в поліції.
Раніше у Львові зі стріляниною пограбували ювелірний магазин.
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