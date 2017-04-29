На Харківщині автомобіль на смерть збив мера міста Дергачі

На Харківщині внаслідок ДТП загинув мер міста Дергачі Олександр Лисицький.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, інформація про подію надійшла до Дергачівського відділу поліції сьогодні, 29 квітня, близько 16.00.

За попередніми даними, на вулиці Залізничній водій автомобіля ГАЗ з власної необережності допустив наїзд на пішохода. Від отриманих травм постраждалий помер в автомобілі швидкої допомоги.

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На місці ДТП працює слідчо-оперативна група. Встановлюються усі обставини події, свідки та очевидці події.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено від 3 до 8 років позбавлення волі.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, загиблим є міський голова Дергачів Лисицький.