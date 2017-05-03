В Одесі затримано та депортовано мешканку Придністров'я, яка брала участь в антиукраїнських акціях

В Одесі, біля Куликового поля, затримано і потім депортовано мешканку невизнаного Придністров'я, яка брала участь в антиукраїнських акціях.

Як повідомили УНІАН у громадській організації «Оберіг», жінку було затримано 2 травня.

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В організації, яка раніше вже затримувала і передавала правоохоронцям підозрюваних у сепаратизмі та інших антиукраїнських діяннях, зазначають, що ця 48-річна громадянка – Ангеліна Крамчанінова відома також під ім'ям Анжела Візій.

Наголошується, що вона є відомим провокатором, яка неодноразово брала участь у різних «масовках», зокрема, 10 квітня (день визволення Одеси від фашистських загарбників) і 9 травня на Алеї Слави, 1 і 2 травня.

«Її кар'єра почалася з початку 2014 року. Улюблені теми – рускій мір, «святе православ'я» і «Ми одесити, а вони приїжджі…». Сама Ангеліна є мешканкою так званої «ПМР», уродженка міста Бендери. Одесу вона відвідує строго в дні масових заходів сепаратистського спрямування», - повідомили в організації.

Після участі у зазначених акціях, за даними громадських діячів, вона їде до Придністров'я. У вівторок, 2 травня, її було затримано біля Куликового поля, де люди покладали квіти до Будинку профспілок, в якому 3 роки тому під час масових заворушень загинуло багато людей. Жінка намагалася змінити зовнішність – одягла перуку. При затриманні стверджувала, що її сприйняли за іншу людину.

В організації стверджують, що зазначена громадянка приїжджає завжди добре проінструктованою і з вказівками для місцевих сепаратистів.

За даними громадських діячів, Крамчанінова до початку АТО отримала паспорт громадянки України.

«Користуючись наївною добротою нашої держави, вона старанно працює по дестабілізації обстановки в українській Одесі. Судячи з усього, в одному із сепаратистських шабашів Анжела знищила свої українські документи. І вчора не змогла підтвердити свою особу громадянки України, внаслідок чого була депортована додому в Бендери», - повідомили в організації.

У правоохоронних органах підтвердили цей факт.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі було посилено заходи безпеки у зв'язку з проведенням у місті заходів з нагоди річниці подій 2 травня 2014 року.

Наприкінці квітня активісти громадської організації «Оберіг» повідомили, що затримали провокатора російських спецслужб на прізвисько «Локоть», який організовував «масовку» на 2 травня.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.