У Запоріжжі патрульні збили жінку - ЗМІ

Інцидент стався напередодні в неділю, 7 травня, в Запоріжжі в одному з дворів. П'яна компанія намагалася перешкодити патрульним провести затримання підозрюваного, передає місцевий сайт Zanoza.

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Одна з жінок кинулася під колеса патрульного авто, який переїхав їй ногу, а падаючи, вдарилася головою. Унаслідок цього мати трьох дітей доставили в лікарню у важкому стані. Про це повідомили очевидці.

На місце одразу ж виїхало все керівництво патрульної поліції, оточивши місце події. Офіційний коментар у патрульній поліції обіцяють надати пізніше.