В Одесі затримали організатора підпільної майстерні з виготовлення зброї
Правоохоронці вилучили велику кількість деталей для виготовлення бойових патронів і зброї і спеціальне обладнання.
В Одесі правоохоронці затримали сьогодні організатора підпільної майстерні з виготовлення зброї.
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління СБУ, операцію із затримання проведено співробітниками спецслужби і прокуратури.
Правоохоронці встановили, що місцевий житель налагодив у власному будинку виготовлення бойової зброї і боєприпасів для збуту.
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«Оперативники спецслужби затримали зловмисника у відділенні одного з операторів поштового зв'язку під час відправлення замовникові бойових патронів. Співробітники СБ України вилучили з посилки понад 150 патронів до пістолета Макарова, 100 - до пістолета «Люгер», близько 50 - до «ТТ» і 100 патронів до травматичної зброї», - повідомили в прес-службі.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили велику кількість деталей для виготовлення бойових патронів і зброї і спеціальне обладнання.
Відкрито кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.