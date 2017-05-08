В Одесі затримали організатора підпільної майстерні з виготовлення зброї

В Одесі правоохоронці затримали сьогодні організатора підпільної майстерні з виготовлення зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління СБУ, операцію із затримання проведено співробітниками спецслужби і прокуратури.

Правоохоронці встановили, що місцевий житель налагодив у власному будинку виготовлення бойової зброї і боєприпасів для збуту.

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«Оперативники спецслужби затримали зловмисника у відділенні одного з операторів поштового зв'язку під час відправлення замовникові бойових патронів. Співробітники СБ України вилучили з посилки понад 150 патронів до пістолета Макарова, 100 - до пістолета «Люгер», близько 50 - до «ТТ» і 100 патронів до травматичної зброї», - повідомили в прес-службі.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили велику кількість деталей для виготовлення бойових патронів і зброї і спеціальне обладнання.

Відкрито кримінальне провадження за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.