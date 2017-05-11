У Дніпрі підпалили офіс "Опоблоку" (фото)

У Дніпрі сьогодні вночі невідомі зловмисники здійснили підпал офісу партії «Опозиційний блок». Про це повідомляє прес-служба партії.

Також про цей факт на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За інформацією прес-служби партії, 11 травня близько 3.30 двоє чоловіків, приховуючи обличчя під капюшонами, кинули кілька пляшок із запалювальною сумішшю в офіс «Опоблоку» на пр. Яворницького, 5. Після цього нападники втекли на автомобілі.

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Пожежу ліквідували 2 пожежні машини. Про завданий збиток на цей момент не повідомляється.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна). Ведеться слідство.