У Житомирі хлопчик постраждав від деталі тролейбусної штанги

У Житомирі поліція розслідує обставини травмування хлопчика деталлю від тролейбусної штанги. Як сьогодні повідомила кореспонденту УНІАН керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко, близько 16 години 12 травня по вулиці Вітрука у Житомирі металева деталь від’єдналася від штанги тролейбуса і вцілила у підлітка-пішохода.

Наразі хлопчик госпіталізований. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.

Попередньо встановлено, що під час руху тролейбуса з лінії злетіла штанга струмоподавача. Від подальшого удару її у рекламний щит від’єдналася металева деталь і впала на неповнолітнього пішохода, який у цей час ішов тротуаром повз місце події.

Потерпілого 14-річного житомирянина з відкритою черепно-мозковою травмою було госпіталізованодо однієї з лікарень Житомирщини.

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Відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту…) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження призначено проведення низки необхідних експертиз для визначення об’єктивних причин та обставин, що призвели до трагічної події.