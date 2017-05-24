Поліція затримала двох крадіїв металу з Житомирського бронетанкового заводу

Поліція затримала двох крадіїв металу з державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» концерну «Укроборонпром».

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко, встановлено, що двоє працівників Житомирського бронетанкового заводу викрадали та здавали на металобрухт частини відходів виробництва.

У чоловіків вилучили автомобіль «ВАЗ» та вже підготовану для вивезення чергову партію металу.

Отримавши інформацію про можливе викрадення металевих відходів із заводу, поліцейські разом з охороною підприємства обстежили його територію та визначили шляхи, якими можливе транспортування брухту. У результаті кількаденного спостереження вдалося зафіксувати, як двоє чоловіків виносили з території та вантажили в автомобіль металеві частини відходів виробництва. Уранці 22 травня їх було затримано на місці події.

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Затримані, 39-річний та 33-річний жителі Житомирського району, є працівниками цього заводу і у скоєному зізнались. Поліцейські вилучили у них автомобіль та близько 0,5 т металу, вже приготованого зловмисниками для подальшого викрадення. Серед уламків були частини броні та металеві кутники.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. У ході розслідування встановлено, що чоловіки раніше встигли кілька разів здати метал у пункти прийому. Триває подальше з’ясування обставин події.

Відповідно до чинного законодавства, чоловікам може загрожувати обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, Житомирський бронетанковий завод державного концерну «Укроборонпром» (смт. Новогуйвинське Житомирського району) капітально ремонтує та модернізує бронетанкове озброєння, зокрема, і для потреб АТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше житомирські прикордонники разом з поліцією затримали браконьєрів поблизу зони відчуження.