Зіткнення потягів на Хмельниччині: оприлюднено вражаючі фото аварії з висоти пташиного польоту

У мережі з'явилися фото масштабної аварії на залізниці в Хмельницькій області, коли зіткнулися пасажирський та вантажний потяги. Знімки з дрона оприлюднили на Facebook-сторінці Dronarium.

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Як повідомляв УНІАН, у суботу пасажирський потяг “Київ — Кам'янець-Подільський” (№139) допустив зіткнення з вантажним поїздом, який стояв на станції.

Внаслідок зіткнення травми отримали 6 осіб, з них троє дітей. В однієї із потерпілих - перелом ноги. В пасажирському потязі багато дітей їхали на екскурсію до Кам'янця-Подільського. При цьому травм, які б загрожували їхньому життю, не виявлено. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.