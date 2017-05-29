Перед вбивством Вороненкова його водія у Білорусі викрадала і допитувала ФСБ - Максакова (відео)

Перед вбивством екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова його водія викрадали в Білорусі співробітники ФСБ. Про це в інтерв'ю телеканалу ZIK розповіла вдова Вороненкова Марія Максакова.

"Водій напередодні перетинає кордон Білорусі, доїжджає до Гомеля. Блокпост в Гомелі. Зупиняють цього водія, і туди викликаються гомельським блокпостом нібито прикордонники, насправді приїжджає два автобуси з ФСБшниками, нашого водія крадуть", – говорить вона.

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За словами Максакової, в Брянській області водія допитували протягом 12 годин, позбавили його зв'язку, не давали спати, не годували. При цьому у неї є всі дані людей, які займалися викраденням.

"Після цього мені будуть говорити, що наші російські спецслужби або ФСБ не мають ніякого відношення до всього того, що сталося? Після того, що вони були настільки всередині... всього цього", – заявила Максакова.

Але водночас вдова Вороненкова не може з упевненістю сказати, що "вони" зробили це.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова, який в 2016 році переїхав в Україну разом з дружиною Марією Максаковою і отримав українське громадянство, вбили 23 березня в центрі Києва.

Унаслідок перестрілки також було поранено його охоронця і самого кілера, який пізніше помер від поранень.