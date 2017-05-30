У київському парку знайшли повішеника (фото)

У Києві в лісопарковій зоні "Дубки" знайшли повішеним молодика. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

Читайте такожУ Києві п'яна жінка намагалася вистрибнути з 11 поверху, але зачепилася за кондиціонер (відео)

Зазначається, що за кілька днів до інциденту він написав заяву про погрози в поліцію. "Також залишено заповіт", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 травня на Харківщині 23-річний військовослужбовець строкової служби наклав на себе руки.