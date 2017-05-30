У київському парку знайшли повішеника (фото)
14:50, 30 травня 2017Інциденти
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На місці події працює поліція і медики.
Хлопця знайшли повішеним / facebook.com/KyivOperativ
У Києві в лісопарковій зоні "Дубки" знайшли повішеним молодика. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".
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Зазначається, що за кілька днів до інциденту він написав заяву про погрози в поліцію. "Також залишено заповіт", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 1 травня на Харківщині 23-річний військовослужбовець строкової служби наклав на себе руки.
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