У Харкові невідомий з пістолетом пограбував кредитний союз

У Харкові невідомий із пістолетом скоїв пограбування кредитної спілки, викравши понад 16 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 4 червня, близько 13:00 до приміщення кредитної установи в провулку Амурському в Київському районі Харкова зайшов невідомий. Погрожуючи працівниці предметом, схожим на пістолет, забрав понад 16 тис. грн.

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З місця події оперативники вилучили речові докази.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи для затримання зловмисника.

Нагадаємо, раніше в центрі Києва чоловік зі зброєю пограбував банк.