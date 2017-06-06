Замах на Осмаєва та Окуєву в Києві: кілеру оголошено про підозру, він у лікарні

Зловмиснику, який намагався вбити добровольців АТО Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву, оголошено про підозру. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство), санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі.

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"Наразі підозрюваний, який також отримав поранення, перебуває в одній зі столичних лікарень під посиленою охороною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування, у ході якого встановлюються обставини та мотиви цього злочину, триває та перебуває на контролі прокуратури міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружню пару добровольців Осмаєва і Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.

Осмаєва і кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували.