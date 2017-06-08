Вибух на території посольства США в Києві: за розслідування візьметься СБУ

Розслідувати вибух на території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві буде Служба безпеки України. Про це повідомила "Українській правді" речниця київської поліції Оксана Блищик.

Інших новин щодо інциденту вона не надала. У СБУ нададуть інформацію згодом.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві на території посольства США стався вибух. Невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій. Вибух кваліфікували як терористичний акт. Ніхто не постраждав.