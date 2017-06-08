Вибух на території посольства США в Києві: за розслідування візьметься СБУ
10:04, 08 червня 2017Інциденти
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Вибух кваліфікували як терористичний акт.
У СБУ нададуть інформацію згодом / фото УНІАН
Розслідувати вибух на території посольства Сполучених Штатів Америки у Києві буде Служба безпеки України. Про це повідомила "Українській правді" речниця київської поліції Оксана Блищик.
Інших новин щодо інциденту вона не надала. У СБУ нададуть інформацію згодом.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві на території посольства США стався вибух. Невідомий кинув на територію диппредставництва невстановлений вибуховий пристрій. Вибух кваліфікували як терористичний акт. Ніхто не постраждав.
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