У Харкові взято під варту депутата облради, підозрюваного у стрілянині у Вільшанах

У Харкові суд взяв під варту депутата Харківської обласної ради від партії «Відродження» Олексія Литвинова, якого підозрюють в причетності до смертельного конфлікту з ромською громадою у селищі Вільшани.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 8 червня, ухвалив Апеляційний суд Харківської області за скаргою представників прокуратури.

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Апеляційний суд скасував ухвалу Дергачівського районного суду Харківської області, якою Литвинову була визначена міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з носінням електронного браслету з 22.00 до 6.00.

Новою ухвалою суд вирішив застосувати стосовно Литвинова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування — до 30 червня включно.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня в селищі Вільшани на Харківщині внаслідок бійки та стрілянини між місцевою ромською громадою та іншими мешканцями села четверо чоловіків із пораненнями були доставлені до районної лікарні, 50-річний потерпілий від отриманих травм помер у лікарні.

За даними прокуратури, трьох активних учасників сутички - місцевих мешканців 1965, 1974, 1979 років народження – було затримано. Один з них - депутат обласної ради від партії «Відродження».

Досудове розслідування проводиться за ч.4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Призначена низка експертиз.

Усім трьом підозрюваним суд першої інстанції 19 травня обрав міру запобіжного заходу у вигляді часткового домашнього арешту з 22:00 до 6:00. Прокуратура оскаржила ці рішення , після чого Апеляційний суд Харківської області взяв двох причетних до конфлікту під цілодобовий домашній арешт.