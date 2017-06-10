На Харківщині внаслідок вибуху саморобної вибухівки постраждав учасник АТО

У Харківській області внаслідок вибуху саморобної вибухівки постраждав учасник АТО.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 9 червня, о 17:50 до Зміївського відділу поліції надійшла інформація від невідомої жінки про те, що в смт Слобожанське в одній із квартир житлового будинку стався вибух.

Під час проведення перевірки правоохоронці встановили, що 42-річний чоловік, який є учасником бойових дій в зоні проведення АТО, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, наповнив металевий газовий балончик з-під пневматичної зброї трубчастим порохом.

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Потім він закріпив на кінці балону сірники та запалив їх, в результаті чого саморобний вибуховий пристрій спрацював.

Чоловіка з раною грудної клітини та травматичною ампутацією двох пальців на руці доставлено до лікарні. Нині стан його здоров’я задовільний.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.