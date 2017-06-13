"Зганьбився на крадіжці дитячих вагів": в мережі назвали ім'я "багатія", який обчистив магазин на 600 гривень (відео)
17:22, 13 червня 2017Інциденти
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Злодій приїхав в магазин на білому Audi і був добре одягнений.
У київському магазині чоловік зганьбився на крадіжці товару за 600 грн / скріншот
Грабіжника, який вкрав дитячі ваги за 600 грн в одному з магазинів Києва, виявився начальник районного відділу Держземагентства Ставищенського району Віталій Хомич.
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Про це повідомляється на сторінці "Стоп корупції" на Facebook з посиланням на місцевих жителів.
Чиновник приїхав в магазин на білому Audi і був добре одягнений.
"Раніше чиновник засвітився в списку корупціонерів Київської області, тепер зганьбився через крадіжку. Відео з його ганебним вчинком, яке у соцмережі оприлюднив власник магазину Олексій Давиденко, набрало вже більше 64 тисяч переглядів", - йдеться в повідомленні.
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