"Зганьбився на крадіжці дитячих вагів": в мережі назвали ім'я "багатія", який обчистив магазин на 600 гривень (відео)

Грабіжника, який вкрав дитячі ваги за 600 грн в одному з магазинів Києва, виявився начальник районного відділу Держземагентства Ставищенського району Віталій Хомич.

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Про це повідомляється на сторінці "Стоп корупції" на Facebook з посиланням на місцевих жителів.

Чиновник приїхав в магазин на білому Audi і був добре одягнений.

"Раніше чиновник засвітився в списку корупціонерів Київської області, тепер зганьбився через крадіжку. Відео з його ганебним вчинком, яке у соцмережі оприлюднив власник магазину Олексій Давиденко, набрало вже більше 64 тисяч переглядів", - йдеться в повідомленні.